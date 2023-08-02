Песков: Россия будет жить по своим правилам, а не навязанным извне

Россия не будет жить по правилам, которые навязывают ей и остальным странам извне. С таким заявлением выступил на форуме "Территория смыслов" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместо того чтобы руководствоваться международными правами, страны Запада живут по своим удобным законам, которые устанавливаются ими отдельно для каждой ситуации, "а мы так жить не хотим, мы так жить не будем", подчеркнул Песков.

"Москва пытается донести свою позицию до стран Запада, но они очень сложно поддаются убеждению, а на нас начинает равняться всё большее и большее количество государств, потому что Коллективный Запад — это не большинство. Большинство гораздо более разнообразно в своих интересах, в своих подходах к жизни", — напомнил представитель Кремля.

И пусть даже эти страны не во всём поддерживают Россию, "сама идея жить так, как нужно твоим людям, определённо большинству в мире импонирует", подчеркнул Песков.