Зеленский назвал ближайшие полгода самыми важными для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам экстренного совещания с украинскими дипломатами объявил о начале подготовки к новому политическому сезону в странах-партнёрах. Он назвал ближайшие полгода самыми важными для Киева.

"Сейчас самые важные полгода. Через месяц в странах-партнёрах начинается новый политический сезон. <…> Пора подготовиться. Нам нужны решения для Украины", — говорится в его сообщении в Telegram.

Глава киевского режима выразил надежду на проведение "саммита мира" этой осенью. По его мнению, в первую очередь нужно заняться вопросами реализации "формулы мира" и интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, а также получения гарантий безопасности и поддержки для восстановления экономики Незалежной. Зеленский заявил о намерении до конца года открыть переговоры относительно будущего членства в ЕС. Украина будет к этому готова, заверил он.