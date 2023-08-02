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2 августа, 17:59

Зеленский назвал ближайшие полгода самыми важными для Украины

Зеленский выразил надежду на проведение "саммита мира" этой осенью

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам экстренного совещания с украинскими дипломатами объявил о начале подготовки к новому политическому сезону в странах-партнёрах. Он назвал ближайшие полгода самыми важными для Киева.

"Сейчас самые важные полгода. Через месяц в странах-партнёрах начинается новый политический сезон. <…> Пора подготовиться. Нам нужны решения для Украины", — говорится в его сообщении в Telegram.

Глава киевского режима выразил надежду на проведение "саммита мира" этой осенью. По его мнению, в первую очередь нужно заняться вопросами реализации "формулы мира" и интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, а также получения гарантий безопасности и поддержки для восстановления экономики Незалежной. Зеленский заявил о намерении до конца года открыть переговоры относительно будущего членства в ЕС. Украина будет к этому готова, заверил он.

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Ранее Зеленский заявил, что ознакомился с докладами оборонных ведомств Украины и руководителя ГУР Буданова и предупредил о подготовке новых ударов ВСУ по территории России.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Ирина Фальке
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