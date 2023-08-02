Полиция Капитолия проводит обыски в зданиях Сената из-за сообщения о стрелке

Полиция Капитолия США проводит обыски в зданиях Сената и вокруг них из-за тревожного звонка в службу 911, в котором сообщалось о возможном вооружённом человеке. Об этом сообщает ведомство в "Твиттере".

"Все находящиеся внутри [зданий Сената] должны оставаться в укрытии, поскольку в сообщении говорилось о возможном вооружённом человеке", — сказано в записи.

Людей попросили избегать мест, где проводится мероприятие. Пока каких-либо подтверждений о выстрелах нет.