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2 августа, 19:23

Полиция Капитолия проводит обыски в зданиях Сената из-за сообщения о стрелке

Полиция Капитолия США проводит обыски в зданиях Сената и вокруг них из-за тревожного звонка в службу 911, в котором сообщалось о возможном вооружённом человеке. Об этом сообщает ведомство в "Твиттере".

"Все находящиеся внутри [зданий Сената] должны оставаться в укрытии, поскольку в сообщении говорилось о возможном вооружённом человеке", — сказано в записи.

Людей попросили избегать мест, где проводится мероприятие. Пока каких-либо подтверждений о выстрелах нет.

Один человек погиб, 17 ранены в ходе стрельбы на уличной вечеринке в штате Индиана

Один человек погиб, 17 ранены в ходе стрельбы на уличной вечеринке в штате Индиана

Ранее сообщалось о массовой стрельбе в американском штате Джорджия. В результате происшествия там погибло четыре человека.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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