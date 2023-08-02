В Ростовской области мужчина осуждён на шесть лет за похищение и торговлю детьми

В Ростовской области вынесен судебный приговор 29-летнему жителю Воронежской области за похищение детей и торговлю ими. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По информации следователей, в 2021 году осуждённый с двумя жителями города Шахты забирал детей у многодетных матерей, находящихся в трудном материальном положении, под предлогом передачи их в органы опеки из-за ненадлежащих условий проживания. Женщины подписывали подсовываемые им документы, так как находились в доверительных отношениях с одной из обвиняемых.

Подельникам удалось похитить двух детей — семи лет и десяти месяцев — и продать их семьям в Свердловской и Ульяновской областях. Полицейские вернули малолетних родителям.

Преступника осудили на шесть лет колонии строгого режима. В отношении остальных фигурантов рассмотрение уголовного дела продолжается.