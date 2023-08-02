В Ростовской области мужчина осуждён на шесть лет за похищение и торговлю детьми
В Ростовской области вынесен судебный приговор 29-летнему жителю Воронежской области за похищение детей и торговлю ими. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По информации следователей, в 2021 году осуждённый с двумя жителями города Шахты забирал детей у многодетных матерей, находящихся в трудном материальном положении, под предлогом передачи их в органы опеки из-за ненадлежащих условий проживания. Женщины подписывали подсовываемые им документы, так как находились в доверительных отношениях с одной из обвиняемых.
Подельникам удалось похитить двух детей — семи лет и десяти месяцев — и продать их семьям в Свердловской и Ульяновской областях. Полицейские вернули малолетних родителям.
Преступника осудили на шесть лет колонии строгого режима. В отношении остальных фигурантов рассмотрение уголовного дела продолжается.
А ранее появились подробности спасения шестилетней девочки из логова похитителя-насильника в Шахтах Ростовской области. Оперативники сработали моментально, с ними на связи были волонтёры, "никто не успел слишком сильно испугаться".
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