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2 августа, 19:37

В Белгородской области ПВО сбила беспилотник самолётного типа

Губернатор Гладков сообщил о сбитом ПВО беспилотнике самолётного типа

Беспилотник самолётного типа сбит в Белгородской области. Разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет", — написал Гладков в телеграм-канале, уточнив, что если разрушения обнаружатся, о них он сообщит отдельно.

Гладков: ВСУ обстреляли село Ржевка Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Ржевка Белгородской области

А ранее Гладков сообщил о повреждениях двух частных жилых домов в посёлке Прилесье в результате обстрела со стороны ВСУ. Также была повреждена линия электропередачи.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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