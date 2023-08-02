В Белгородской области ПВО сбила беспилотник самолётного типа

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет", — написал Гладков в телеграм-канале, уточнив, что если разрушения обнаружатся, о них он сообщит отдельно.