В Белгородской области ПВО сбила беспилотник самолётного типа
Губернатор Гладков сообщил о сбитом ПВО беспилотнике самолётного типа
Беспилотник самолётного типа сбит в Белгородской области. Разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет", — написал Гладков в телеграм-канале, уточнив, что если разрушения обнаружатся, о них он сообщит отдельно.
А ранее Гладков сообщил о повреждениях двух частных жилых домов в посёлке Прилесье в результате обстрела со стороны ВСУ. Также была повреждена линия электропередачи.
VK / Минобороны России