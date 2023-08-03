США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО "Праща Давида"

США одобрили продажу Финляндии израильской системы противовоздушной и противоракетной обороны "Праща Давида", производителем которой является компания Rafael, а также американские специалисты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.

Как сказано в сообщении, министр обороны страны Йоав Галант, а также другие израильские военные чиновники получили соответствующее уведомление от Госдепартамента США. Сумма сделки составляет 316 млн евро (346 млн долларов).