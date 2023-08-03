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2 августа, 21:36

США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО "Праща Давида"

США одобрили продажу Финляндии израильской системы противовоздушной и противоракетной обороны "Праща Давида", производителем которой является компания Rafael, а также американские специалисты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.

Как сказано в сообщении, министр обороны страны Йоав Галант, а также другие израильские военные чиновники получили соответствующее уведомление от Госдепартамента США. Сумма сделки составляет 316 млн евро (346 млн долларов).

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Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Финляндия оказалась в весьма невыгодном положении после вступления в Североатлантический альянс. Разведчик объяснил, что если Хельсинки попытаются нанести удар Москве или пойти на некие провокации, то для Финляндии это опрометчивое решение будет "самоубийственным шагом".

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Юлия Коновалова
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