США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО "Праща Давида"
США одобрили продажу Финляндии израильской системы противовоздушной и противоракетной обороны "Праща Давида", производителем которой является компания Rafael, а также американские специалисты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.
Как сказано в сообщении, министр обороны страны Йоав Галант, а также другие израильские военные чиновники получили соответствующее уведомление от Госдепартамента США. Сумма сделки составляет 316 млн евро (346 млн долларов).
Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Финляндия оказалась в весьма невыгодном положении после вступления в Североатлантический альянс. Разведчик объяснил, что если Хельсинки попытаются нанести удар Москве или пойти на некие провокации, то для Финляндии это опрометчивое решение будет "самоубийственным шагом".