Чем опасен израильский ЗРК "Праща Давида" у границ России
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Западные эксперты считают, что его развёртывание позволит добиться наивысшего уровня защиты, однако в реальности это может быть не так.
ЗРК "Праща Давида". Обложка © Wikipedia / IDF Spokesperson's Unit
Получение комплексов "Праща Давида" станет первым для Финляндии военным контрактом с момента вступления в НАТО и увеличит напряжённость на российско-финской границе. Одна из задач РФ — разработка мер противодействия.
Вступление Финляндии в НАТО
6 апреля стало известно, что сразу после вступления в НАТО Финляндия отправила в Минобороны Израиля запрос на закупку системы противовоздушной и противоракетной обороны "Праща Давида". Контракт оценивается в 316 миллионов евро. Сколько израильских ЗРК получит финская армия — неизвестно, но, судя по сумме, речь идёт о нескольких батареях.
"Израиль поставит Финляндии систему ПРО "Праща Давида", включая перехватчики, пусковые установки и радары, которые будут подключены к финским системам управления и контроля", — уточнили в военном ведомстве Израиля.
По версии журнала Military Watch, Россия является главной целью запланированных Финляндией приобретений, как и в случае с контрактом на закупку 64 истребителей F-35, которые обошлись финнам в 10 миллиардов евро и стали крупнейшим оборонным контрактом в истории этой страны.
Предполагается, что "Праща Давида" станет дополнением к F-35 и в случае необходимости "защитит местные авиабазы от ракетных ударов РФ". Однако конкурс на закупку ЗРК большой дальности Минобороны Финляндии запустило ещё осенью 2020-го, задолго до того, как страна стала 31-м членом альянса.
ПРО Израиля "Железный купол": фото, хактеристики, дальность пуска
"Праща Давида" (David's Sling), или "Волшебная палочка" (ивр. Шарвит ксамим) — новейший комплекс ПВО, разработка израильско-американского тандема Rafael-Raytheon, призванная заменить MIM-23 Hawk и MIM-104 Patriot в арсенале армии Израиля. По словам экспертов, это среднее звено системы ПРО "Железный купол", отвечающее за перехват крупных баллистических ракет.
Противоракеты Stunner, которыми она стреляет, используют двухрежимный терминал самонаведения ГСН: АФАР-радар и инфракрасные датчики.
"Праща Давида" — противоракетный комплекс, предназначенный для уничтожения баллистических ракет и реактивных снарядов крупного калибра, с радиусом действия до 300 км. Может перехватывать цели, летящие со скоростью до 1,5 км/с. Обеспечивает обнаружение 12 целей и одновременное наведение на одну цель двух ракет, — отметил военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.
ЗРК "Праща Давида". Фото © Shutterstock
Первая батарея David's Sling заступила на дежурство весной 2017-го. Примечательно, что до недавнего времени единственным оператором "Пращи Давида" оставался Израиль, несмотря на то что её неоднократно выставляли на зарубежные конкурсы.
Противоракетная оборона Финляндии
Первым ЗРК, принятым на вооружение в Финляндии, был советский С-125М "Печора", прослуживший до 2000 года. С 1997-го по 2008-й в северной части страны дислоцировался ЗРК "Бук-М1". С переходом на стандарты НАТО финны начали отказываться от советского вооружения, и уже в 2009-м был заключён контракт на закупку ЗРК средней дальности NASAMS II.
Французский комплекс Crotale-NG (радиус 20–30 км). Фото © Wikipedia / David Monniaux
Помимо 20 комплексов NASAMS II (радиус — 100–120 км) в современную систему ПВО-ПРО Финляндии входят 20 французских комплексов Crotale-NG (радиус 20–30 км), а суммарно местная ПВО включает в себя 400 зенитных артиллерийских систем и около 60 ракетных комплексов.
В целом же системы ПВО-ПРО Финляндии обладают ограниченными характеристиками. Есть мнение, что "Праща Давида" изменит ситуацию к лучшему. По словам журналистов, её можно сопоставить с российскими ЗРК С-400. Но у военных экспертов на этот счёт другое мнение.
"Праща Давида" против С-400
Военнослужащие во время тренировки дивизиона С-400 "Триумф". © Фото ТАСС / Виталий Невар
По словам военного эксперта и доктора военных наук Константина Сивкова, сравнение не в пользу израильских комплексов. Во-первых, радиус действия у "Пращи Давида" — 300 км, у С-400 — 400 км. К тому же С-400 более универсальны.
"С-400 может перехватывать самолёты, беспилотники, крылатые, баллистические, гиперзвуковые ракеты, тогда как "Праща Давида" ограничена по применению. Судя по материалам открытых источников, С-400 перехватывает до шести целей, а "Праща Давида" — одну-две. С-400 предназначен для отражения массированных авиационно-ракетных ударов, а "Праща Давида" — для отражения ограниченных по мощности ударов. К тому же у нас уже есть С-500 с более серьёзными характеристиками", — отметил военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.
По данным Military Watch, "Праще Давида" не хватает многоуровневой защиты от радиоэлектронного оружия (комплексов РЭБ), которая есть у российских систем. Интеграция её в ПВО-ПРО Финляндии не создаст над страной — и в частности над аэродромами с F-35 — непроницаемого купола, ведь там отсутствует система защиты от угроз более высокого и более низкого уровней.
С одной стороны, "Праща" не перехватит гиперзвуковые ракеты "Циркон" или "Кинжал", с другой — пропустит пролетающую мимо "Герань-2". Так что после поставок ЗРК "Праща Давида" Финляндии придётся закупать системы меньшей дальности хотя бы для защиты от барражирующих боеприпасов.
Ещё одна "ложка дёгтя в бочке мёда", о которой Израиль не любит распространяться, — возможная утечка данных пятилетней давности. В июле 2018-го "Праща Давида" получила боевое крещение. По данным китайского информагентства Sina, система сработала в ответ на пуск с территории Сирии двух ракет советского комплекса "Точка", но перехватить их не смогла. Одна из ракет Stunner взорвалась, другая попала в руки сирийцам, которые передали её ВС РФ.
Пуск ракеты комплекса "Праща Давида". Фото © Wikipedia / United States Missile Defense Agency
Нельзя говорить об этом со 100%-ной уверенностью, ведь ни одна из официальных сторон не давала комментариев. Но если это действительно так, российские специалисты, скорее всего, успели изучить возможности израильско-американского оружия, что снижает его эффективность.
Теоретически можно было разузнать о каналах передачи информации, о радарах и инфракрасных датчиках. Всё это может помочь в разработке мер противодействия ПРО, включая способы уклонения от перехвата и нейтрализации средств поражения. Если это так, 316 миллионов евро из карманов финских налогоплательщиков пошли на мнимую защиту от мнимой угрозы. Зато производитель комплексов получит надежду на заключение новых контрактов.