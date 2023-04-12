Чем опасен израильский ЗРК "Праща Давида" у границ России Оглавление Вступление Финляндии в НАТО ПРО Израиля "Железный купол": фото, хактеристики, дальность пуска Противоракетная оборона Финляндии "Праща Давида" против С-400 Западные эксперты считают, что его развёртывание позволит добиться наивысшего уровня защиты, однако в реальности это может быть не так. 16328 16328 ЗРК "Праща Давида". Обложка © Wikipedia / IDF Spokesperson's Unit

Получение комплексов "Праща Давида" станет первым для Финляндии военным контрактом с момента вступления в НАТО и увеличит напряжённость на российско-финской границе. Одна из задач РФ — разработка мер противодействия.

Вступление Финляндии в НАТО

6 апреля стало известно, что сразу после вступления в НАТО Финляндия отправила в Минобороны Израиля запрос на закупку системы противовоздушной и противоракетной обороны "Праща Давида". Контракт оценивается в 316 миллионов евро. Сколько израильских ЗРК получит финская армия — неизвестно, но, судя по сумме, речь идёт о нескольких батареях.

"Израиль поставит Финляндии систему ПРО "Праща Давида", включая перехватчики, пусковые установки и радары, которые будут подключены к финским системам управления и контроля", — уточнили в военном ведомстве Израиля.

По версии журнала Military Watch, Россия является главной целью запланированных Финляндией приобретений, как и в случае с контрактом на закупку 64 истребителей F-35, которые обошлись финнам в 10 миллиардов евро и стали крупнейшим оборонным контрактом в истории этой страны.

Предполагается, что "Праща Давида" станет дополнением к F-35 и в случае необходимости "защитит местные авиабазы от ракетных ударов РФ". Однако конкурс на закупку ЗРК большой дальности Минобороны Финляндии запустило ещё осенью 2020-го, задолго до того, как страна стала 31-м членом альянса.

ПРО Израиля "Железный купол": фото, хактеристики, дальность пуска

"Праща Давида" (David's Sling), или "Волшебная палочка" (ивр. Шарвит ксамим) — новейший комплекс ПВО, разработка израильско-американского тандема Rafael-Raytheon, призванная заменить MIM-23 Hawk и MIM-104 Patriot в арсенале армии Израиля. По словам экспертов, это среднее звено системы ПРО "Железный купол", отвечающее за перехват крупных баллистических ракет.

Противоракеты Stunner, которыми она стреляет, используют двухрежимный терминал самонаведения ГСН: АФАР-радар и инфракрасные датчики.

"Праща Давида" — противоракетный комплекс, предназначенный для уничтожения баллистических ракет и реактивных снарядов крупного калибра, с радиусом действия до 300 км. Может перехватывать цели, летящие со скоростью до 1,5 км/с. Обеспечивает обнаружение 12 целей и одновременное наведение на одну цель двух ракет, — отметил военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

ЗРК "Праща Давида". Фото © Shutterstock

Первая батарея David's Sling заступила на дежурство весной 2017-го. Примечательно, что до недавнего времени единственным оператором "Пращи Давида" оставался Израиль, несмотря на то что её неоднократно выставляли на зарубежные конкурсы.

Противоракетная оборона Финляндии

Первым ЗРК, принятым на вооружение в Финляндии, был советский С-125М "Печора", прослуживший до 2000 года. С 1997-го по 2008-й в северной части страны дислоцировался ЗРК "Бук-М1". С переходом на стандарты НАТО финны начали отказываться от советского вооружения, и уже в 2009-м был заключён контракт на закупку ЗРК средней дальности NASAMS II.

Французский комплекс Crotale-NG (радиус 20–30 км). Фото © Wikipedia / David Monniaux

Помимо 20 комплексов NASAMS II (радиус — 100–120 км) в современную систему ПВО-ПРО Финляндии входят 20 французских комплексов Crotale-NG (радиус 20–30 км), а суммарно местная ПВО включает в себя 400 зенитных артиллерийских систем и около 60 ракетных комплексов.

В целом же системы ПВО-ПРО Финляндии обладают ограниченными характеристиками. Есть мнение, что "Праща Давида" изменит ситуацию к лучшему. По словам журналистов, её можно сопоставить с российскими ЗРК С-400. Но у военных экспертов на этот счёт другое мнение.

"Праща Давида" против С-400

Военнослужащие во время тренировки дивизиона С-400 "Триумф". © Фото ТАСС / Виталий Невар

По словам военного эксперта и доктора военных наук Константина Сивкова, сравнение не в пользу израильских комплексов. Во-первых, радиус действия у "Пращи Давида" — 300 км, у С-400 — 400 км. К тому же С-400 более универсальны.

"С-400 может перехватывать самолёты, беспилотники, крылатые, баллистические, гиперзвуковые ракеты, тогда как "Праща Давида" ограничена по применению. Судя по материалам открытых источников, С-400 перехватывает до шести целей, а "Праща Давида" — одну-две. С-400 предназначен для отражения массированных авиационно-ракетных ударов, а "Праща Давида" — для отражения ограниченных по мощности ударов. К тому же у нас уже есть С-500 с более серьёзными характеристиками", — отметил военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

По данным Military Watch, "Праще Давида" не хватает многоуровневой защиты от радиоэлектронного оружия (комплексов РЭБ), которая есть у российских систем. Интеграция её в ПВО-ПРО Финляндии не создаст над страной — и в частности над аэродромами с F-35 — непроницаемого купола, ведь там отсутствует система защиты от угроз более высокого и более низкого уровней.

С одной стороны, "Праща" не перехватит гиперзвуковые ракеты "Циркон" или "Кинжал", с другой — пропустит пролетающую мимо "Герань-2". Так что после поставок ЗРК "Праща Давида" Финляндии придётся закупать системы меньшей дальности хотя бы для защиты от барражирующих боеприпасов.

Ещё одна "ложка дёгтя в бочке мёда", о которой Израиль не любит распространяться, — возможная утечка данных пятилетней давности. В июле 2018-го "Праща Давида" получила боевое крещение. По данным китайского информагентства Sina, система сработала в ответ на пуск с территории Сирии двух ракет советского комплекса "Точка", но перехватить их не смогла. Одна из ракет Stunner взорвалась, другая попала в руки сирийцам, которые передали её ВС РФ.

Пуск ракеты комплекса "Праща Давида". Фото © Wikipedia / United States Missile Defense Agency

Нельзя говорить об этом со 100%-ной уверенностью, ведь ни одна из официальных сторон не давала комментариев. Но если это действительно так, российские специалисты, скорее всего, успели изучить возможности израильско-американского оружия, что снижает его эффективность.

Теоретически можно было разузнать о каналах передачи информации, о радарах и инфракрасных датчиках. Всё это может помочь в разработке мер противодействия ПРО, включая способы уклонения от перехвата и нейтрализации средств поражения. Если это так, 316 миллионов евро из карманов финских налогоплательщиков пошли на мнимую защиту от мнимой угрозы. Зато производитель комплексов получит надежду на заключение новых контрактов.

Авторы Сергей Андреев