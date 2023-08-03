Жителей Казани напугало облако в виде "ядерного гриба"

Многие сначала решили, что произошёл взрыв или мощный пожар, однако оказалось, что в небе над городом появилось облако-"наковальня". Как отметили специалисты, это кучево-дождевое облако особого вида, которое сначала поднимается на большую высоту (около 12 км), а затем начинает расплываться из-за сильных ветров.