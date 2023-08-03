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2 августа, 21:12

Жителей Казани напугало облако в виде "ядерного гриба"

В небе над Казанью вечером 2 августа появилось огромное облако в виде "ядерного гриба". Видео необычного природного явления опубликовали местные жители в соцсети "ВКонтакте".

В небе над Казанью появилось облако в виде "ядерного гриба". Видео © VK / Любовь Журавлёва

Многие сначала решили, что произошёл взрыв или мощный пожар, однако оказалось, что в небе над городом появилось облако-"наковальня". Как отметили специалисты, это кучево-дождевое облако особого вида, которое сначала поднимается на большую высоту (около 12 км), а затем начинает расплываться из-за сильных ветров.

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Ранее Лайф писал, что в небе над Адлером заметили "воздушный поезд" из спутников Starlink Илона Маска. Космические объекты также пролетели над Сочи, Анапой, Туапсе и другими районами Краснодарского края.

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VK / Новости Зеленодольска

Юлия Коновалова
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