Жителей Казани напугало облако в виде "ядерного гриба"
В небе над Казанью вечером 2 августа появилось огромное облако в виде "ядерного гриба". Видео необычного природного явления опубликовали местные жители в соцсети "ВКонтакте".
В небе над Казанью появилось облако в виде "ядерного гриба". Видео © VK / Любовь Журавлёва
Многие сначала решили, что произошёл взрыв или мощный пожар, однако оказалось, что в небе над городом появилось облако-"наковальня". Как отметили специалисты, это кучево-дождевое облако особого вида, которое сначала поднимается на большую высоту (около 12 км), а затем начинает расплываться из-за сильных ветров.
Ранее Лайф писал, что в небе над Адлером заметили "воздушный поезд" из спутников Starlink Илона Маска. Космические объекты также пролетели над Сочи, Анапой, Туапсе и другими районами Краснодарского края.