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2 августа, 20:59

Полиция не нашла вооружённого человека на территории Капитолия

В полиции США заявили, что не нашли вооружённого человека в здании Конгресса

Информация о вооружённом человеке, проникшем на территорию Капитолия, вероятно, была ложной. Об этом сообщил журналистам представитель полиции Вашингтона Хью Кэру.

По его словам, ни стрелка, ни пострадавших правоохранители не обнаружили. При этом в поисках было задействовано более 200 силовиков.

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Ранее Лайф сообщал, что полиция Капитолия США проводит обыски в зданиях Сената и вокруг них. Поводом послужил звонок в службу 911, в котором сообщалось о вооружённом человеке.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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