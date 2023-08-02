Полиция не нашла вооружённого человека на территории Капитолия

Информация о вооружённом человеке, проникшем на территорию Капитолия, вероятно, была ложной. Об этом сообщил журналистам представитель полиции Вашингтона Хью Кэру.

По его словам, ни стрелка, ни пострадавших правоохранители не обнаружили. При этом в поисках было задействовано более 200 силовиков.