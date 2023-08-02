Полиция не нашла вооружённого человека на территории Капитолия
В полиции США заявили, что не нашли вооружённого человека в здании Конгресса
Информация о вооружённом человеке, проникшем на территорию Капитолия, вероятно, была ложной. Об этом сообщил журналистам представитель полиции Вашингтона Хью Кэру.
По его словам, ни стрелка, ни пострадавших правоохранители не обнаружили. При этом в поисках было задействовано более 200 силовиков.
Ранее Лайф сообщал, что полиция Капитолия США проводит обыски в зданиях Сената и вокруг них. Поводом послужил звонок в службу 911, в котором сообщалось о вооружённом человеке.
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