Китайский посол назвал НАТО главной причиной украинского кризиса

Североатлантический альянс стал главной причиной обострения украинского конфликта. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане. Пять расширений на восток серьёзно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса", — пояснил глава диппредставительства Китая в интервью ТАСС.

Как отметил дипломат, НАТО — это пережиток холодной войны и, соответственно, альянс должен был перестать существовать с её окончанием. Однако он продолжает "процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн".