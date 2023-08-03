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2 августа, 22:52

Китайский посол назвал НАТО главной причиной украинского кризиса

Посол КНР в РФ Ханьхуэй счёл НАТО главной причиной обострения кризиса на Украине

Североатлантический альянс стал главной причиной обострения украинского конфликта. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане. Пять расширений на восток серьёзно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса",пояснил глава диппредставительства Китая в интервью ТАСС.

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Как отметил дипломат, НАТО — это пережиток холодной войны и, соответственно, альянс должен был перестать существовать с её окончанием. Однако он продолжает "процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн".

Ранее научный сотрудник Австралийского института международных отношений Лоик Симоне в статье для Conversation заявил, что Запад и после завершения конфликта может не принимать Украину в НАТО, проигнорировав обещания.

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Юлия Коновалова
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