В Краснодаре загорелись склады на площади 400 квадратов

В Краснодаре локализовали пожар в складском помещении на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

На месте развёрнут штаб пожаротушения. Работа спасателей осложнялась высокой горючей нагрузкой. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.