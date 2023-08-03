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3 августа, 00:23

В Краснодаре загорелись склады на площади 400 квадратов

<p>Сотрудники МЧС на месте пожара в складском помещении в Краснодаре. Обложка © <a href="https://23.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5074013#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Краснодарскому краю</a></p>

Сотрудники МЧС на месте пожара в складском помещении в Краснодаре. Обложка © ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Краснодаре локализовали пожар в складском помещении на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

На месте развёрнут штаб пожаротушения. Работа спасателей осложнялась высокой горючей нагрузкой. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.

На Кубани горел склад винзавода

На Кубани горел склад винзавода

Ранее под Ростовом-на-Дону загорелся склад с макулатурой. В МЧС сообщили, что площадь возгорания составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Местные жители могли наблюдать в небе над местом ЧП огромные клубы чёрного дыма.

Артур Лапсаков
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