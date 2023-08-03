В Краснодаре загорелись склады на площади 400 квадратов
Сотрудники МЧС на месте пожара в складском помещении в Краснодаре. Обложка © ГУ МЧС по Краснодарскому краю
В Краснодаре локализовали пожар в складском помещении на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.
На месте развёрнут штаб пожаротушения. Работа спасателей осложнялась высокой горючей нагрузкой. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее под Ростовом-на-Дону загорелся склад с макулатурой. В МЧС сообщили, что площадь возгорания составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Местные жители могли наблюдать в небе над местом ЧП огромные клубы чёрного дыма.