Регион

Уведомления отключены

3 августа, 02:01

Посол заявил о намерении США получить информацию о стратегическом арсенале РФ

Посол Антонов: Заявления США о важности ДСНВ — пустое сотрясание воздуха

<p>Посол России в США Анатолий Антонов. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/EmbUSA/4273" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в США</a></p>

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото © Telegram / Посольство России в США

Заверения Вашингтона в заинтересованности выполнения вместе с Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — пустое сотрясание воздуха. Так прокомментировал доклад Госдепартамента о важности договора посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он убеждён, что Штаты давно нарушили "дух и букву" данного соглашения: отказались от лимитов, ограничивающих количество стратегических вооружений, вывели из-под засчёта порядка ста единиц СНВ, игнорировали требования Москвы устранить эту проблему. Однако главной причиной, приведшей к кризису вокруг договора, стала "гибридная война против России" с целью нанести стратегическое поражение.

В Госдепе указали на заинтересованность в выполнении ДСНВ с Россией

В Госдепе указали на заинтересованность в выполнении ДСНВ с Россией

"Призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Реальная цель США — добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала", — заключил посол.

А ранее Анатолий Антонов заявил, что решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы наносит удар по остаткам отношений между Россией и США. По словам дипломата, на сегодняшний день российско-американских отношений практически уже нет — "остались какие-то крохи".

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров