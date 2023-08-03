Посол заявил о намерении США получить информацию о стратегическом арсенале РФ

Заверения Вашингтона в заинтересованности выполнения вместе с Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — пустое сотрясание воздуха. Так прокомментировал доклад Госдепартамента о важности договора посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он убеждён, что Штаты давно нарушили "дух и букву" данного соглашения: отказались от лимитов, ограничивающих количество стратегических вооружений, вывели из-под засчёта порядка ста единиц СНВ, игнорировали требования Москвы устранить эту проблему. Однако главной причиной, приведшей к кризису вокруг договора, стала "гибридная война против России" с целью нанести стратегическое поражение.

"Призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Реальная цель США — добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала", — заключил посол.