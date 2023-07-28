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28 июля, 00:08

Антонов: Поставки Киеву кассетных снарядов бьют по остаткам отношений РФ и США

Решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы наносят удар по остаткам отношений между Россией и США. Как заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов, Москва будет учитывать этот шаг в своей работе.

По словам дипломата, на сегодняшний день российско-американских отношений практически уже нет — "остались какие-то крохи".

"Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьёзный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений", — сказал Антонов в эфире Первого канала, уточнив, что этот шаг будет учитываться при работае с Вашингтоном.

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Напомним, США 7 июля заявили о планах включить кассетные боеприпасы в очередной пакет военной помощи Украине. 11 июля стало известно, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку Запорожской области, а 22 июля — по Белгородской области в районе села Журавлёвка. На днях ВСУ впервые обстреляли ЛНР иностранными кассетными бомбами.

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VK / Посольство России в США

Артур Лапсаков
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