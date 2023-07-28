Антонов: Поставки Киеву кассетных снарядов бьют по остаткам отношений РФ и США

Решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы наносят удар по остаткам отношений между Россией и США. Как заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов, Москва будет учитывать этот шаг в своей работе.

По словам дипломата, на сегодняшний день российско-американских отношений практически уже нет — "остались какие-то крохи".