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Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 19:21
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Госдеп высказался об убийстве российского военкора американским орудием

В Госдепе ответили на вопрос о применении кассетных бомб против военкоров РФ

Погибший при обстреле ВСУ корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / nezhurka

Погибший при обстреле ВСУ корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / nezhurka

В Госдепе США ничего не знают о применении кассетных боеприпасов при ударах по группе российских военкоров в Запорожской области, под которыми погиб корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Такое заявление сделал заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател во время брифинга.

"Я не знаю об этих конкретных сообщениях [о применении кассетных снарядов при нападении на журналистов]. Очевидно, что безопасность журналистов и сотрудников СМИ в зонах конфликтов должна уважаться", ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Путин наградил военкора Журавлёва орденом Мужества посмертно
Путин наградил военкора Журавлёва орденом Мужества посмертно

Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. В результате военкор Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Церемония прощания с Журавлёвым состоится в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге. В родном городе журналиста уже предложили назвать одну из улиц в его честь.

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Юрий Лысенко
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