Госдеп высказался об убийстве российского военкора американским орудием

В Госдепе США ничего не знают о применении кассетных боеприпасов при ударах по группе российских военкоров в Запорожской области, под которыми погиб корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Такое заявление сделал заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател во время брифинга.

"Я не знаю об этих конкретных сообщениях [о применении кассетных снарядов при нападении на журналистов]. Очевидно, что безопасность журналистов и сотрудников СМИ в зонах конфликтов должна уважаться", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.