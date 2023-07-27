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27 июля, 19:21

Госдеп высказался об убийстве российского военкора американским орудием

В Госдепе ответили на вопрос о применении кассетных бомб против военкоров РФ

<p>Погибший при обстреле ВСУ корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © <a href="https://t.me/nezhurka/2396" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / nezhurka</a></p>

Погибший при обстреле ВСУ корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / nezhurka

В Госдепе США ничего не знают о применении кассетных боеприпасов при ударах по группе российских военкоров в Запорожской области, под которыми погиб корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Такое заявление сделал заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател во время брифинга.

"Я не знаю об этих конкретных сообщениях [о применении кассетных снарядов при нападении на журналистов]. Очевидно, что безопасность журналистов и сотрудников СМИ в зонах конфликтов должна уважаться", ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Путин наградил военкора Журавлёва орденом Мужества посмертно

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Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. В результате военкор Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Церемония прощания с Журавлёвым состоится в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге. В родном городе журналиста уже предложили назвать одну из улиц в его честь.

Юрий Лысенко
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