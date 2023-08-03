Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй обвинил НАТО в разрушении мира и спокойствия в Азии
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Фото © Посольство КНР
НАТО, заморочив Европу, теперь хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в интервью ТАСС заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
По его словам, альянс отошёл от целей Устава ООН и уже не стремится к развитию дружественных отношений между нациями. Несмотря на общий мир и стабильность в АТР, блок настаивает на проведении военных учений и развёртывании так называемой операции по обеспечению свободы судоходства, что создаёт напряжённость в регионе.
А ранее китайский посол назвал НАТО главной причиной украинского кризиса. Альянс, по его словам, продолжает "процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн".