НАТО, заморочив Европу, теперь хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в интервью ТАСС заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, альянс отошёл от целей Устава ООН и уже не стремится к развитию дружественных отношений между нациями. Несмотря на общий мир и стабильность в АТР, блок настаивает на проведении военных учений и развёртывании так называемой операции по обеспечению свободы судоходства, что создаёт напряжённость в регионе.