В ДНР заявили о наступлении ВС РФ на Авдеевку с трёх сторон

"На Авдеевском направлении мы наступаем с трёх сторон: это в лоб, по флангам. И по большому счёту, скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артёмовске, и в Соледаре, когда мы обняли сам населённый пункт, а потом уже выгнали противника прочь", — сказал Гагин в беседе с РИА "Новости".