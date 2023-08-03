ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 августа 2023, 03:44
9046

В ДНР заявили о наступлении ВС РФ на Авдеевку с трёх сторон

Советник Пушилина Гагин: Российские войска наступают на Авдеевку с трёх сторон

Военные России окружают Авдеевку с трёх сторон, применяя схожую с освобождением Артёмовска и Соледара тактику. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"На Авдеевском направлении мы наступаем с трёх сторон: это в лоб, по флангам. И по большому счёту, скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артёмовске, и в Соледаре, когда мы обняли сам населённый пункт, а потом уже выгнали противника прочь", — сказал Гагин в беседе с РИА "Новости".

В ДНР заявили о группировке сил ВСУ на подступах к Артёмовску
В ДНР заявили о группировке сил ВСУ на подступах к Артёмовску

Советник врио главы ДНР отметил, что в Авдеевке у украинских боевиков "достаточно серьёзный укрепрайон и эшелонированная оборона". Однако, добавил он, украинская армия истощена — и атаки не такие регулярные и конвейерные.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные отбили атаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР. Удары наносились авиацией, артиллерией и из тяжёлых огнемётных систем.

BannerImage

VK / Минобороны РФ

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar