В ДНР заявили о наступлении ВС РФ на Авдеевку с трёх сторон
Советник Пушилина Гагин: Российские войска наступают на Авдеевку с трёх сторон
Военные России окружают Авдеевку с трёх сторон, применяя схожую с освобождением Артёмовска и Соледара тактику. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"На Авдеевском направлении мы наступаем с трёх сторон: это в лоб, по флангам. И по большому счёту, скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артёмовске, и в Соледаре, когда мы обняли сам населённый пункт, а потом уже выгнали противника прочь", — сказал Гагин в беседе с РИА "Новости".
Советник врио главы ДНР отметил, что в Авдеевке у украинских боевиков "достаточно серьёзный укрепрайон и эшелонированная оборона". Однако, добавил он, украинская армия истощена — и атаки не такие регулярные и конвейерные.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные отбили атаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР. Удары наносились авиацией, артиллерией и из тяжёлых огнемётных систем.
VK / Минобороны РФ