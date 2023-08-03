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3 августа, 04:55

Китайский посол увидел в НАТО зачинщика новой холодной войны

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй: НАТО может спровоцировать новую холодную войну

Продвижение блока НАТО на восток может спровоцировать региональную напряжённость и новую холодную войну. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, лишь усилит региональную напряжённость, расширит дефицит доверия, усилит гонку вооружений, отравит атмосферу регионального сотрудничества, спровоцирует конфронтацию между лагерями и даже новую холодную войну", пояснил дипломат в интервью ТАСС.

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По его словам, сейчас "страны взаимозависимы и интегрированы в сообщество единой судьбы". Эффективный путь развития — взаимовыгодное сотрудничество, а менталитет холодной войны не отвечает требованиям современности. Посол указал, что продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе "не встречает поддержки". Против этого выступает как международное сообщество, так и некоторые члены блока.

А ранее Чжан Ханьхуэй обвинил НАТО в разрушении мира и спокойствия в Азии. По его словам, альянс отошёл от целей Устава ООН и уже не стремится к развитию дружественных отношений между нациями.

Обложка ©

nato.int

Юлия Коновалова
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