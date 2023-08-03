Китайский посол увидел в НАТО зачинщика новой холодной войны

Продвижение блока НАТО на восток может спровоцировать региональную напряжённость и новую холодную войну. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, лишь усилит региональную напряжённость, расширит дефицит доверия, усилит гонку вооружений, отравит атмосферу регионального сотрудничества, спровоцирует конфронтацию между лагерями и даже новую холодную войну", — пояснил дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас "страны взаимозависимы и интегрированы в сообщество единой судьбы". Эффективный путь развития — взаимовыгодное сотрудничество, а менталитет холодной войны не отвечает требованиям современности. Посол указал, что продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе "не встречает поддержки". Против этого выступает как международное сообщество, так и некоторые члены блока.