Боррель обиделся на Россию, продающую дешёвое зерно развивающимся странам
Боррель: Россия предлагает странам дешёвое зерно, чтобы сделать их "зависимыми"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель недоволен Россией, которая предлагает развивающимся странам дешёвое зерно. Политик всерьёз уверен, что Москва таким образом хочет сделать их "зависимыми". Об этом пишет Reuters со ссылкой на его письмо.
"Пока мир имеет дело с перебоями в поставках [зерна] и повышением цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — говорится в тексте письма.
Вместе с тем он подчеркнул, что Евросоюз готов приложить все усилия, лишь бы санкции не повлияли на продовольственную безопасность. Боррель заверил, что в настоящее время якобы не действуют никакие меры в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны.
Кстати, ранее в ходе выступления на саммите Россия – Африка президент России Владимир Путин пообещал предоставить зерно всем нуждающимся странам Африки, причём совершенно бесплатно. Своим поступком глава государства вызвал в зале бурные овации. Речь идёт о партиях по 25–50 тысяч тонн, которые отправятся в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.
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