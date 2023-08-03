Боррель обиделся на Россию, продающую дешёвое зерно развивающимся странам

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель недоволен Россией, которая предлагает развивающимся странам дешёвое зерно. Политик всерьёз уверен, что Москва таким образом хочет сделать их "зависимыми". Об этом пишет Reuters со ссылкой на его письмо.

"Пока мир имеет дело с перебоями в поставках [зерна] и повышением цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — говорится в тексте письма.

Вместе с тем он подчеркнул, что Евросоюз готов приложить все усилия, лишь бы санкции не повлияли на продовольственную безопасность. Боррель заверил, что в настоящее время якобы не действуют никакие меры в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны.