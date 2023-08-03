В Минобороны РФ прокомментировали уничтожение шести БПЛА над Калужской областью

Попытка атаки украинских беспилотников была пресечена ночью 3 августа над Калужской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА", — говорится в сообщении ведомства.

В результате пострадавших и разрушений нет.