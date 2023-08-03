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3 августа, 05:56

В Минобороны РФ прокомментировали уничтожение шести БПЛА над Калужской областью

В МО РФ заявили о пресечении атаки беспилотников над Калужской областью

Попытка атаки украинских беспилотников была пресечена ночью 3 августа над Калужской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА", — говорится в сообщении ведомства.

В результате пострадавших и разрушений нет.

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Ранее о том, что система ПВО сбила шесть беспилотников, которые пытались пролететь через Калужскую область, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

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Александра Вишнякова
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