Длина — 20 метров, масса — до 350 тонн: Найден самый тяжёлый кит за всю историю Земли

Палеонтологи обнаружили в прибрежной зоне Перу массивные позвонки и окаменелые останки кита, который жил 37–39 миллионов лет назад. Он оказался самым тяжёлым животным из всех, что когда-либо жили на Земле. Об этом сообщает британский научный журнал Nature со ссылкой на результаты исследования, в котором приняло участие 16 учёных из разных стран, в том числе Италии, Бельгии, Швейцарии, Франции и Германии.

На самом деле останки были обнаружены в богатом ископаемыми отложениях под названием формация Писко в пустыне Ика ещё много лет назад, однако к их исследованию приступили лишь в 2012 году. Причём само извлечение ценной находки заняло целые годы.

Специалисты выяснили, что останки принадлежат киту Perucetus colossus из семейства базилозавридов эпохи эоцена. Если подсчёты учёных верны и при жизни его длина достигала 20 метров, а масса — от 150 до 350 тонн, то кит является самым тяжёлым животным из всех, что когда-либо жили на Земле.

При этом у его позвонков было необычное для современных и других древних китов анатомическое устройство — они обладали очень плотными костями, в то время как у костей других китообразных относительно низкая плотность, которая благодаря меньшей массе позволяет быстро двигаться. Сегодня окаменелости являются частью коллекции Музея естественной истории Лимы — самого важного музея естественной истории Перу.