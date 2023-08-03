В Екатеринбурге найденная на улице 5-летняя девочка ищет своих родителей

В Екатеринбурге полицейские обнаружили на улице маленькую девочку и теперь разыскивают её родителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным ведомства, накануне вечером во дворе по улице Баумана в Орджоникидзевском районе малышку заметили бдительные жители. Ребёнок долго находился без присмотра взрослых, и жители решили сообщить в полицию. В итоге правоохранители выяснили, что пятилетняя Соня вместе с отцом каталась на велосипеде, однако в какой-то момент он оставил её на детской площадке и ушёл. Мужчина пообещал вернуться, но так и не появился.

"На время поиска родителей Соню поместили в детский приют. В настоящее время органы внутренних дел проводят комплекс мероприятий, направленных на установление точных данных обнаруженного ребёнка, а также её папы и мамы. С этой целью инспекторы ПДН опрашивают жителей микрорайона, где нашли малышку. По городу распространены ориентировки", — уточнил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Особые приметы девочки: рост — 128 сантиметров, светло-русые длинные волосы и голубые глаза, в ушах серьги в виде цветочков. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться в дежурную часть территориального ОВД по телефону: 8 (343) 356-42-14.