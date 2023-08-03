В Петербурге покончила с собой 23-летняя сектантка, занимающаяся чёрной магией

Обгоревшее тело 23-летней девушки из Москвы обнаружили в Санкт-Петербурге, под окнами жилого дома на Рыбацком проспекте. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

В Петербурге обнаружили обгоревшее тело 23-летней девушки из Москвы. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Экстренные службы на место ЧП вызвали напуганные очевидцы. Как выяснили специалисты, травмы оказались несовместимыми с жизнью. На общем балконе 16-го этажа обнаружены тара с керосином и пустая бутылка из-под вина. Выясняются все подробности случившегося.

Как рассказали родственники погибшей, она состояла в какой-то секте и в последнее время часто говорила о демонах и чёрной магии, а также делилась суицидальными мыслями. Кроме того, известно, что три года назад девушка была судима за попытку кражи.