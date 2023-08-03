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3 августа, 07:23

В Петербурге покончила с собой 23-летняя сектантка, занимающаяся чёрной магией

Mash: В Петербурге обнаружили обгоревшее тело 23-летней девушки из Москвы

Обгоревшее тело 23-летней девушки из Москвы обнаружили в Санкт-Петербурге, под окнами жилого дома на Рыбацком проспекте. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

В Петербурге обнаружили обгоревшее тело 23-летней девушки из Москвы. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Экстренные службы на место ЧП вызвали напуганные очевидцы. Как выяснили специалисты, травмы оказались несовместимыми с жизнью. На общем балконе 16-го этажа обнаружены тара с керосином и пустая бутылка из-под вина. Выясняются все подробности случившегося.

Как рассказали родственники погибшей, она состояла в какой-то секте и в последнее время часто говорила о демонах и чёрной магии, а также делилась суицидальными мыслями. Кроме того, известно, что три года назад девушка была судима за попытку кражи.

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Ранее Лайф рассказывал, что тело мужчины было найдено в одном из петербургских хостелов. Мёртвого 43-летнего постояльца "Домуса" обнаружили в душевой в посёлке Металлострой Колпинского района. При этом на его теле были колото-резаные раны.

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Telegram / "Mash на Мойке"

Николь Вербер
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