Суд вынес приговор каннибалу из Ленобласти, выронившему из багажника изуродованное тело жертвы
Суд Петербурга осудил каннибала Комарова на 19 лет тюрьмы за два убийства
Егор Комаров. Фото © Vk.com / news47rus
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор Егору Комарову, который убил в парке незнакомца и съел его язык. Также он признан виновным вместе с двумя соучастниками по делу о расправе над мужчиной, тело которого выпало из машины злоумышленников по дороге. Об этом сообщила петербургская прокуратура.
"Прокуратура Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Егора Комарова, Яна Щепановского и Ивана Маркова. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными", — указано в тексте.
Комаров и Щепановский отправятся в колонию строгого режима на 19 и 13 лет соответственно. Марков приговорён к штрафу на 100 тысяч рублей за укрывательство преступления. Гражданские иски потерпевших одобрены на сумму в 11 миллионов рублей.
Напомним, в ноябре 2021 года Егора Комарова и двух его подельников задержали на дороге в Ленинградской области после того, как они попали в ДТП, а из багажника вывалилось изуродованное тело мужчины с перерезанным горлом. Погибшим оказался 50-летний маляр гаражного кооператива. Злоумышленники хотели закопать тело в лесу, но довезти его туда не успели. В ходе следствия Комаров признался ещё в одном преступлении. Он из любопытства убил незнакомца в парке, а потом отрезал ему язык и пожарил дома на сковородке. Комаров был арестован.