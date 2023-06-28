Суд вынес приговор каннибалу из Ленобласти, выронившему из багажника изуродованное тело жертвы

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор Егору Комарову, который убил в парке незнакомца и съел его язык. Также он признан виновным вместе с двумя соучастниками по делу о расправе над мужчиной, тело которого выпало из машины злоумышленников по дороге. Об этом сообщила петербургская прокуратура.

"Прокуратура Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Егора Комарова, Яна Щепановского и Ивана Маркова. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными", — указано в тексте.