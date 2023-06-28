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28 июня, 12:53

Суд вынес приговор каннибалу из Ленобласти, выронившему из багажника изуродованное тело жертвы

Суд Петербурга осудил каннибала Комарова на 19 лет тюрьмы за два убийства

<p>Егор Комаров. Фото © <a href="https://vk.com/news47rus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vk.com / news47rus</a></p>

Егор Комаров. Фото © Vk.com / news47rus

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор Егору Комарову, который убил в парке незнакомца и съел его язык. Также он признан виновным вместе с двумя соучастниками по делу о расправе над мужчиной, тело которого выпало из машины злоумышленников по дороге. Об этом сообщила петербургская прокуратура.

"Прокуратура Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Егора Комарова, Яна Щепановского и Ивана Маркова. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными", указано в тексте.

Комаров и Щепановский отправятся в колонию строгого режима на 19 и 13 лет соответственно. Марков приговорён к штрафу на 100 тысяч рублей за укрывательство преступления. Гражданские иски потерпевших одобрены на сумму в 11 миллионов рублей.

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Напомним, в ноябре 2021 года Егора Комарова и двух его подельников задержали на дороге в Ленинградской области после того, как они попали в ДТП, а из багажника вывалилось изуродованное тело мужчины с перерезанным горлом. Погибшим оказался 50-летний маляр гаражного кооператива. Злоумышленники хотели закопать тело в лесу, но довезти его туда не успели. В ходе следствия Комаров признался ещё в одном преступлении. Он из любопытства убил незнакомца в парке, а потом отрезал ему язык и пожарил дома на сковородке. Комаров был арестован.

Татьяна Миссуми
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