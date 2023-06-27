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27 июня, 09:40

Пермский стрелок не смог добиться отмены пожизненного за бойню с 6 убитыми и 47 ранеными

Нижегородский суд оставил в силе пожизненный приговор стрелку Бекмансурову

<p>Тимур Бекмансуров. Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Тимур Бекмансуров. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменений приговор о пожизненном заключении Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в здании Пермского госуниверситета в 2021 году.

"По совокупности преступлений... окончательно назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы", зачитал решение судья Дмитрий Ходак.

Также суд во время заседания исключил из списка доказательств одно экспертное заключение, один протокол осмотра и показания по делу одного из свидетелей.

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Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Бекмансуров зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек, ещё 47 были ранены. Напавшего смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Дело Бекмансурова рассматривал Пермский краевой суд, обвиняемый вину признал. Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку. Однако защита обжаловала решение.

Татьяна Миссуми
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