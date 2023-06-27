Пермский стрелок не смог добиться отмены пожизненного за бойню с 6 убитыми и 47 ранеными

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменений приговор о пожизненном заключении Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в здании Пермского госуниверситета в 2021 году.

Также суд во время заседания исключил из списка доказательств одно экспертное заключение, один протокол осмотра и показания по делу одного из свидетелей.