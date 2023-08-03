Песков: Гражданам нужно разъяснять, почему то, что делает государство, — это правильно

Любое государство обязано разъяснять гражданам принимаемые решения и совершаемые действия, а не только отстаивать свою позицию на международной арене. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе выступления на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами. Их нужно убеждать, что то, что делает государство, — это правильно", — пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что это не исключает отстаивания государственных интересов и перед другими странами. Он назвал это сложным процессом, но которым нужно заниматься постоянно, прилагая максимум усилий. "Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну. Это то же самое", — резюмировал представитель Кремля.