Минэкологии Татарстана объяснило "ядерный гриб" над Казанью облаком-наковальней

"Тёплый воздух легче холодного, его подъём в средние слои атмосферы можно увидеть в форме грибообразного облака. Это атмосферное явление называется инверсией, или облаком-наковальней", — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что такое облако обычно поднимается на 15 километров от земли, после чего медленно исчезает. При этом тёплые потоки воздушных масс постепенно перемешиваются на высоте с холодными, от чего появляются водяные пары и преобразуются в осадки. В Минэкологии также подчеркнули, что экспертиза показала отсутствие вредных веществ в воздухе в Казани.