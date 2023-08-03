Регион

Уведомления отключены

3 августа, 09:03

Минэкологии Татарстана объяснило "ядерный гриб" над Казанью облаком-наковальней

Облако в форме "ядерного гриба", накануне вызвавшее панику в Казани, оказалось следствием обычного атмосферного явления, называемого инверсией. Об этом сообщили РИА "Новости" в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.

Облако, напоминающее "ядерный гриб", напугало жителей Казани. Видео © VK / Славик Gold

"Тёплый воздух легче холодного, его подъём в средние слои атмосферы можно увидеть в форме грибообразного облака. Это атмосферное явление называется инверсией, или облаком-наковальней", — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что такое облако обычно поднимается на 15 километров от земли, после чего медленно исчезает. При этом тёплые потоки воздушных масс постепенно перемешиваются на высоте с холодными, от чего появляются водяные пары и преобразуются в осадки. В Минэкологии также подчеркнули, что экспертиза показала отсутствие вредных веществ в воздухе в Казани.

Непонятное явление: Учёные наблюдают загадочный объект в созвездии Микроскопа

Непонятное явление: Учёные наблюдают загадочный объект в созвездии Микроскопа

Напомним, в небе над Казанью вечером 2 августа появилось огромное облако в виде "ядерного гриба". Жители испугались, что произошёл взрыв или мощный пожар.

Обложка ©

VK / Любовь Журавлёва

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров