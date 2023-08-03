Минэкологии Татарстана объяснило "ядерный гриб" над Казанью облаком-наковальней
Облако в форме "ядерного гриба", накануне вызвавшее панику в Казани, оказалось следствием обычного атмосферного явления, называемого инверсией. Об этом сообщили РИА "Новости" в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.
Облако, напоминающее "ядерный гриб", напугало жителей Казани. Видео © VK / Славик Gold
"Тёплый воздух легче холодного, его подъём в средние слои атмосферы можно увидеть в форме грибообразного облака. Это атмосферное явление называется инверсией, или облаком-наковальней", — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что такое облако обычно поднимается на 15 километров от земли, после чего медленно исчезает. При этом тёплые потоки воздушных масс постепенно перемешиваются на высоте с холодными, от чего появляются водяные пары и преобразуются в осадки. В Минэкологии также подчеркнули, что экспертиза показала отсутствие вредных веществ в воздухе в Казани.
Напомним, в небе над Казанью вечером 2 августа появилось огромное облако в виде "ядерного гриба". Жители испугались, что произошёл взрыв или мощный пожар.