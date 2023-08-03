В Кремле ответили на нападки Борреля по поводу дешёвого зерна

Россия была и остаётся надёжным поставщиком зерна и выполняет в этом вопросе все свои обязательства. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергнув таким образом заявление Жозепа Борреля о стремлении Москвы "выработать у развивающихся стран зависимость" поставками дешёвого зерна.

"Это совершенно не так. Россия всегда была и остаётся — с известными проблемами — надёжным поставщиком. <…> Все свои обязательства Россия выполняет", — резюмировал в ответ представитель Кремля.

Песков добавил, что наша страна могла бы полнее удовлетворять растущий спрос на зерно, если бы не санкции, с которыми ей приходится сталкиваться. Он подчеркнул, что эти ограничения незаконны с точки зрения международного права.