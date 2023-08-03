В Кремле ответили на нападки Борреля по поводу дешёвого зерна
Песков заявил, что Россия была и остаётся надёжным поставщиком зерна
Россия была и остаётся надёжным поставщиком зерна и выполняет в этом вопросе все свои обязательства. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергнув таким образом заявление Жозепа Борреля о стремлении Москвы "выработать у развивающихся стран зависимость" поставками дешёвого зерна.
"Это совершенно не так. Россия всегда была и остаётся — с известными проблемами — надёжным поставщиком. <…> Все свои обязательства Россия выполняет", — резюмировал в ответ представитель Кремля.
Песков добавил, что наша страна могла бы полнее удовлетворять растущий спрос на зерно, если бы не санкции, с которыми ей приходится сталкиваться. Он подчеркнул, что эти ограничения незаконны с точки зрения международного права.
Ранее Лайф писал, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель недоволен Россией, которая предлагает развивающимся странам дешёвое зерно. Политик всерьёз уверен, что Москва таким образом хочет сделать их "зависимыми".
ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET