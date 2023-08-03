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3 августа, 09:13

В Кремле ответили на нападки Борреля по поводу дешёвого зерна

Песков заявил, что Россия была и остаётся надёжным поставщиком зерна

Россия была и остаётся надёжным поставщиком зерна и выполняет в этом вопросе все свои обязательства. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергнув таким образом заявление Жозепа Борреля о стремлении Москвы "выработать у развивающихся стран зависимость" поставками дешёвого зерна.

"Это совершенно не так. Россия всегда была и остаётся — с известными проблемами — надёжным поставщиком. <…> Все свои обязательства Россия выполняет", — резюмировал в ответ представитель Кремля.

Песков добавил, что наша страна могла бы полнее удовлетворять растущий спрос на зерно, если бы не санкции, с которыми ей приходится сталкиваться. Он подчеркнул, что эти ограничения незаконны с точки зрения международного права.

Путин: Запад сам препятствует поставкам зерна, лицемерно обвиняя РФ в кризисе

Путин: Запад сам препятствует поставкам зерна, лицемерно обвиняя РФ в кризисе

Ранее Лайф писал, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель недоволен Россией, которая предлагает развивающимся странам дешёвое зерно. Политик всерьёз уверен, что Москва таким образом хочет сделать их "зависимыми".

Обложка ©

ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Марина Калегина
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