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3 августа, 09:23

Песков: Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идёт

Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идёт, многие страны уже выбирают национальные валюты для взаимных расчётов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют взаимных расчётов, также естественно ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты", — отметил представитель Кремля.

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Кстати, ранее обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес заявила, что процесс дедолларизации ускорится, если страны БРИКС создадут единую валюту. Она напомнила, что на пять государств-членов приходится более 40% населения мира и почти четверть мирового ВВП — "достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США".

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Unsplash

Александра Вишнякова
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