Песков: Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идёт

"Многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют взаимных расчётов, также естественно ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты", — отметил представитель Кремля.

Кстати, ранее обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес заявила, что процесс дедолларизации ускорится, если страны БРИКС создадут единую валюту. Она напомнила, что на пять государств-членов приходится более 40% населения мира и почти четверть мирового ВВП — "достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США".