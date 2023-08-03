Регион

Уведомления отключены

3 августа, 10:01

Одной из причин объявления Норвегии недругом России сочли посягательство на Шпицберген

Эксперт Вербицкая назвала ожидаемым объявление Норвегии недружественной страной

Включение Норвегии Правительством РФ в список недружественных государств стало логичным и закономерным последствием антироссийской политики этой скандинавской страны. Таким мнением поделилась с Лайфом политолог, член экспертного клуба "Дигория" Маргарита Вербицкая.

"Важно понимать, что в России существует два перечня недружественных государств. Первый был учреждён в 2021 году и касается ограничений для дипломатических ведомств и сотрудников, куда сейчас и включили Норвегию", отметила она.

А второй список появился в 2022 году после враждебной реакции Запада на начало СВО, в этот перечень Норвегия вошла ещё в марте прошлого года наряду с десятками других стран. Эксперт напомнила, что в апреле 2023 года МИД Норвегии выслал 15 российских дипломатов, а в начале июля Осло в одностороннем порядке активизировал добычу ресурсов вблизи архипелага Шпицберген, что противоречит договору между странами, заключённому в 1920 году.

Поэтому ответный шаг Москвы стал вполне ожидаемым и нацеленным на обеспечение нашей безопасности, подчеркнула Вербицкая. Теперь на сотрудников дипмиссии Норвегии будут наложены ограничения.

В Кремле заявили, что власти Молдавии сами заводят отношения с РФ в очень жалкое состояние

В Кремле заявили, что власти Молдавии сами заводят отношения с РФ в очень жалкое состояние

Напомним, Правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств: теперь в списке также Норвегия. До этого в список попали США, Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия, Словакия.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • норвегия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров