Одной из причин объявления Норвегии недругом России сочли посягательство на Шпицберген

Включение Норвегии Правительством РФ в список недружественных государств стало логичным и закономерным последствием антироссийской политики этой скандинавской страны. Таким мнением поделилась с Лайфом политолог, член экспертного клуба "Дигория" Маргарита Вербицкая.

"Важно понимать, что в России существует два перечня недружественных государств. Первый был учреждён в 2021 году и касается ограничений для дипломатических ведомств и сотрудников, куда сейчас и включили Норвегию", — отметила она.

А второй список появился в 2022 году после враждебной реакции Запада на начало СВО, в этот перечень Норвегия вошла ещё в марте прошлого года наряду с десятками других стран. Эксперт напомнила, что в апреле 2023 года МИД Норвегии выслал 15 российских дипломатов, а в начале июля Осло в одностороннем порядке активизировал добычу ресурсов вблизи архипелага Шпицберген, что противоречит договору между странами, заключённому в 1920 году.