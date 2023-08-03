Одной из причин объявления Норвегии недругом России сочли посягательство на Шпицберген
Эксперт Вербицкая назвала ожидаемым объявление Норвегии недружественной страной
Включение Норвегии Правительством РФ в список недружественных государств стало логичным и закономерным последствием антироссийской политики этой скандинавской страны. Таким мнением поделилась с Лайфом политолог, член экспертного клуба "Дигория" Маргарита Вербицкая.
"Важно понимать, что в России существует два перечня недружественных государств. Первый был учреждён в 2021 году и касается ограничений для дипломатических ведомств и сотрудников, куда сейчас и включили Норвегию", — отметила она.
А второй список появился в 2022 году после враждебной реакции Запада на начало СВО, в этот перечень Норвегия вошла ещё в марте прошлого года наряду с десятками других стран. Эксперт напомнила, что в апреле 2023 года МИД Норвегии выслал 15 российских дипломатов, а в начале июля Осло в одностороннем порядке активизировал добычу ресурсов вблизи архипелага Шпицберген, что противоречит договору между странами, заключённому в 1920 году.
Поэтому ответный шаг Москвы стал вполне ожидаемым и нацеленным на обеспечение нашей безопасности, подчеркнула Вербицкая. Теперь на сотрудников дипмиссии Норвегии будут наложены ограничения.
Напомним, Правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств: теперь в списке также Норвегия. До этого в список попали США, Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия, Словакия.
Telegram / МИД России