Мать найденной ночью в Екатеринбурге девочки разыскали, бросивший её отец бесследно исчез
Полиция нашла маму девочки, которую отец бросил на площадке в Екатеринбурге
Девочка, которую отец оставил на площадке в Екатеринбурге. Фото © Управление МВД РФ по Екатеринбургу
В Екатеринбурге полиция нашла и установила личность матери пятилетней девочки, брошенной отцом во время прогулки на детской площадке. Об этом сообщает городское МВД.
"Малышка проживает с мамой, бабушкой и отцом в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе, что примерно в 20 километрах от места, где нашли ребёнка. Соню сотрудники полиции привезли домой, бабушка её опознала", — сказал ЕАН глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Мать девочки заявила во время допроса, что претензий ни к кому не имеет, и попросила полицию не начинать разбирательство. О местонахождении отца ребёнка до сих пор неизвестно. На звонки он не отвечает, велосипед, на котором мужчина катался с дочерью, найден.
Родителей Сони могут привлечь к ответственности по статьям о ненадлежащем воспитании детей и оставлении в опасности. Также решается вопрос о постановке семьи на учёт. Сейчас полицейские проверяют условия жизни девочки и отношения с близкими.
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Напомним, накануне вечером во дворе по улице Баумана в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга местные жители заметили пятилетнюю девочку, которая гуляла без присмотра. Полиция установила, что Соня каталась с отцом на велосипеде, после чего он ушёл, пообещав вернуться, но так и не объявился. Ребёнка отправили в приют до обнаружения родителей.