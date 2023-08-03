Мать найденной ночью в Екатеринбурге девочки разыскали, бросивший её отец бесследно исчез

В Екатеринбурге полиция нашла и установила личность матери пятилетней девочки, брошенной отцом во время прогулки на детской площадке. Об этом сообщает городское МВД.

"Малышка проживает с мамой, бабушкой и отцом в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе, что примерно в 20 километрах от места, где нашли ребёнка. Соню сотрудники полиции привезли домой, бабушка её опознала", — сказал ЕАН глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Мать девочки заявила во время допроса, что претензий ни к кому не имеет, и попросила полицию не начинать разбирательство. О местонахождении отца ребёнка до сих пор неизвестно. На звонки он не отвечает, велосипед, на котором мужчина катался с дочерью, найден.

Родителей Сони могут привлечь к ответственности по статьям о ненадлежащем воспитании детей и оставлении в опасности. Также решается вопрос о постановке семьи на учёт. Сейчас полицейские проверяют условия жизни девочки и отношения с близкими.