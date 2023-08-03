Учёные нашли способ устранить мигрень за 15 минут с помощью маски для лица

Мигрень может длиться от четырёх часов до нескольких дней, а у некоторых людей может быть до 15 таких приступов в месяц. Исследователи из Мичиганского государственного университета нашли оптимальное решение проблемы и доказали, что от мигрени можно избавиться в короткий промежуток времени. У 40% пациентов мигрень исчезла через 15 минут.

Учёные представили специальную маску для лица, благодаря которой в ноздри направляется сухой воздух. Его поток воздействует на пучок нервов за носовой полостью (клиновидно-нёбный узел, или SPG). Именно он связан с тройничным нервом, который и вызывает головные боли.

Авторы работы объясняют, что суть лечения — охладить SPG, так как узел отвечает за транспортировку сигналов о боли в нервную систему и мозг. По этой схеме к облегчению приступа мигрени приводит испарение частиц воды, которое вызывает струя сухого воздуха. 90% испытуемых отметили, что боль значительно уменьшилась в течение двух часов. Теперь разработчики планируют усовершенствовать маску для достижения большего эффекта.