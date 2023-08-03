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3 августа, 10:09

Российский суд впервые оштрафовал Аpple за фейки об СВО в подкасте

Суд в Москве оштрафовал Apple на 400 тыс. за неудаление недостоверной информации об СВО

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Apple за неудаление недостоверной информации о специальной военной операции. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 13.41 КоАП, и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

Само заседание проходило в закрытом режиме. О материалах известно лишь то, что Роскомнадзор заранее направил американской компании уведомление о необходимости удаления из Арple Podcasts информации, касающейся хода СВО и направленной, по мнению ведомства, на дестабилизацию политической обстановки в России. По данной статье административного кодекса Apple была привлечена в России впервые.

Википедию оштрафовали ещё на три миллиона рублей

Википедию оштрафовали ещё на три миллиона рублей

Напомним, что ранее Apple заплатила назначенный ФАС штраф в размере 906 миллионов рублей в рамках "дела Лаборатории Касперского". Корпорацию наказали после жалобы на злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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