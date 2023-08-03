Российский суд впервые оштрафовал Аpple за фейки об СВО в подкасте

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Apple за неудаление недостоверной информации о специальной военной операции. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 13.41 КоАП, и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

Само заседание проходило в закрытом режиме. О материалах известно лишь то, что Роскомнадзор заранее направил американской компании уведомление о необходимости удаления из Арple Podcasts информации, касающейся хода СВО и направленной, по мнению ведомства, на дестабилизацию политической обстановки в России. По данной статье административного кодекса Apple была привлечена в России впервые.