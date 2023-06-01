Википедию оштрафовали ещё на три миллиона рублей

Компания Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной Википедии — вновь оштрафована за отказ удалить фейковую статью об эпизоде спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Мировой судебный участок в Москве присудил компании штраф в размере трёх миллионов рублей. Поводом стала статья "Российская оккупация Харьковской области", сведения в которой признаны недостоверными. Роскомнадзор потребовал удалить такую информацию, однако этого сделано не было.