ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июня 2023, 10:51

Википедию оштрафовали ещё на три миллиона рублей

Суд оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей за отказ удалить фейки об СВО

Компания Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной Википедии — вновь оштрафована за отказ удалить фейковую статью об эпизоде спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Мировой судебный участок в Москве присудил компании штраф в размере трёх миллионов рублей. Поводом стала статья "Российская оккупация Харьковской области", сведения в которой признаны недостоверными. Роскомнадзор потребовал удалить такую информацию, однако этого сделано не было.

"Википедия" подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор
"Википедия" подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Напомним, компания Wikimedia Foundation неоднократно попадала под штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации и ВС РФ. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее заявлял о необходимости закрыть "Википедию", в которой много лживой и непроверенной информации. В Кремле при этом заявили, что для начала нужно создать отечественный аналог сайта, к тому же создание альтернативы "Википедии" ещё в 2022 году одобрил президент РФ Владимир Путин.

Википедию вновь оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации
Википедию вновь оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации
BannerImage

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Приложения
  • Общество
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar