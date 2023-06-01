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1 июня, 10:51

Википедию оштрафовали ещё на три миллиона рублей

Суд оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей за отказ удалить фейки об СВО

Компания Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной Википедии — вновь оштрафована за отказ удалить фейковую статью об эпизоде спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Мировой судебный участок в Москве присудил компании штраф в размере трёх миллионов рублей. Поводом стала статья "Российская оккупация Харьковской области", сведения в которой признаны недостоверными. Роскомнадзор потребовал удалить такую информацию, однако этого сделано не было.

"Википедия" подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

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Напомним, компания Wikimedia Foundation неоднократно попадала под штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации и ВС РФ. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее заявлял о необходимости закрыть "Википедию", в которой много лживой и непроверенной информации. В Кремле при этом заявили, что для начала нужно создать отечественный аналог сайта, к тому же создание альтернативы "Википедии" ещё в 2022 году одобрил президент РФ Владимир Путин.

Википедию вновь оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации

Википедию вновь оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации

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Shutterstock

Иван Косицын
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