"Ушёл от меня в полвторого": Путин сообщил о ночной встрече с Собяниным

Разговор президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, состоявшийся второго августа, затянулся сильно за полночь, глава столицы ушёл в полвторого ночи. Об этом рассказал российский лидер на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

Путин шутит о ночной беседе с Собяниным. Видео © LIFE

"Ещё с ним с утра не разговаривали. Чтобы не действовать по притче — лишь бы день начинался [и кончался тобой]. Но я с ним созвонюсь, мы обязательно поговорим", — пошутил на этот счёт глава государства.

На встрече президенту доложили, что в Москве практикуют контракты полного цикла или сервисную модель, когда печать приобретается в качестве услуги, а основные фонды не хранятся на балансе у субъекта. Это позволяет не запрашивать дотации и субсидии благодаря активному кредитованию предприятий банками.

Путин согласился с тем, что такую практику нужно внедрять, и добавил, что сам он такие решения намерен поддержать. Кроме того, он попросил руководителей предприятий обрабатывающей промышленности открыто предлагать перспективные варианты сотрудничества с Москвой, а президент со своей стороны примет решения для их реализации.