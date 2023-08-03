Минобороны Турции открыло тайну происхождения снарядов на пляже в окрестностях Стамбула
Минобороны Турции: Обнаруженные на Софуларе мины находились там со Второй мировой
Почти 30 артиллерийских снарядов, обнаруженных на пляже Софулар на черноморском побережье турецкого городка Шиле, что в окрестностях Стамбула, находились там со времён Второй мировой войны. Природу опасной находки раскрыло Минобороны Турции.
"В Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 кв. м были обнаружены 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времён Второй мировой войны", — приводит агентство IHA комментарий представителя Минобороны страны.
В ведомстве добавили, что 11 боеприпасов были доставлены в командование Сил подводной обороны (SAS), а 17 уничтожили в среду.
Напомним, на одном из курортов в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин. Сначала временно закрыли пляж Софулар, затем власти распорядились закрыть уже все пляжи курорта. Накануне большинство снарядов было ликвидировано и все пляжи, кроме Софулара, вновь открыты.
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