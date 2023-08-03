Минобороны Турции открыло тайну происхождения снарядов на пляже в окрестностях Стамбула

Почти 30 артиллерийских снарядов, обнаруженных на пляже Софулар на черноморском побережье турецкого городка Шиле, что в окрестностях Стамбула, находились там со времён Второй мировой войны. Природу опасной находки раскрыло Минобороны Турции.

"В Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 кв. м были обнаружены 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времён Второй мировой войны", — приводит агентство IHA комментарий представителя Минобороны страны.

В ведомстве добавили, что 11 боеприпасов были доставлены в командование Сил подводной обороны (SAS), а 17 уничтожили в среду.