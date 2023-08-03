"Классная и наивная": Рубальская поделилась воспоминаниями об умершей в реанимации Ирине Мирошниченко

Поэтесса Лариса Рубальская поделилась воспоминаниями об актрисе Ирине Мирошниченко, которая скончалась сегодня в реанимации. Она запомнила звезду как профессионала и просто приятного человека.

"С ней мало знакома была, но у нас была съёмка на двоих. Она мне очень нравилась, была такая наивная немножко", — рассказала Рубальская в беседе с телеканалом "360".

Поэтесса заметила, что те съёмки проходили непросто. Актрисе нужно было рассказать о сокровенных вещах из своей жизни, которые непросто озвучивать, одна из таких — смерть матери. Мирошниченко тогда удалось рассказать об этом очень искренне и душевно.

Второй раз они пересеклись в Петербурге на общем выступлении, и артистка проявила себя как настоящий профессионал, добавила собеседница телеканала "360". Она рассказала, что актриса специальным образом "накручивала" себя перед выступлением и совершенно преобразилась, выйдя на сцену, сразу словно оживившись и помолодев, а её исполнение было великолепно.