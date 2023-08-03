Глава Минздрава Самарской области и его зам задержаны по делу о мошенничестве

Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по делу о мошенничестве в региональных лечебных учреждениях. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Бенян стал уже вторым по счёту областным министром, которого за последнее время выводят из кабинета в наручниках. В апреле был арестован министр строительства Николай Плаксин. Кроме того, арестованы директор Фонда капремонта Александр Константинов, руководитель Госинспекции стройнадзора Владимир Захарьин. Под домашним арестом находится председатель Счётной палаты Елена Дуброва", — напомнил Хинштейн в своём телеграм-канале.

По его словам, это "доказывает беспрецедентный уровень коррупции в руководстве Самарской области".