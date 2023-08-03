ВСУ за сутки потеряли до 175 военных на Южно-Донецком направлении

Российские войска за минувшие сутки отбили атаку ВСУ в районе Урожайного Донецкой Народной Республики, потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 175 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Умелыми и профессиональными действиями российских подразделений успешно отражена атака противника в районе н. п. Урожайное ДНР. Потери ВСУ на [Южно-Донецком] направлении составили до 175 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30", — сказал генерал-лейтенант.

Также, по данным Минобороны, подразделения группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара, Пречистовки, Макаровки, Старомайорского в ДНР.