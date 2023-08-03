Почти 400 бойцов ВСУ ликвидировано за сутки на самом смертоносном участке фронта
Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 380 военных
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях украинской стороны на Донецком направлении, которое считается самым смертоносным для ВСУ участком фронта. За сутки ВС РФ там удалось ликвидировать почти четыре сотни бойцов.
"Потери противника составили до 380 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также противотанковая пушка "Рапира", — сказал он.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что из-за дефицита боеприпасов украинская армия начала делать самодельное вооружение и печатать его на 3D-принтере. Оболочки для него поставляют из-за рубежа, причём через таможню товар проходит под видом детских игрушек или подсвечников.
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