Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях украинской стороны на Донецком направлении, которое считается самым смертоносным для ВСУ участком фронта. За сутки ВС РФ там удалось ликвидировать почти четыре сотни бойцов.

"Потери противника составили до 380 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также противотанковая пушка "Рапира", — сказал он.