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3 августа, 11:40

ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС РФ нанесли удары по подразделениям ВСУ у Григоровки, Торского и Макеевки

Вооружённые силы России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР и нанесли комплексное поражение противнику у Григоровки, Торского и Макеевки. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.

"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). В ходе боёв уничтожено до 30 украинских военнослужащих, БМП и бронетранспортёр", — сказал официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районах Григоровки и Торского (ДНР), а также Макеевки (ЛНР) по подразделениям ВСУ было нанесено комплексное огневое поражение. На данном направлении украинские войска потеряли более 110 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ "Акация".

Почти 400 бойцов ВСУ ликвидировано за сутки на самом смертоносном участке фронта

Почти 400 бойцов ВСУ ликвидировано за сутки на самом смертоносном участке фронта

Днём ранее наши военные на Краснолиманском направлении сорвали пять попыток штурмовиков ВСУ атаковать позиции, а также захватили семь опорных пунктов украинских военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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