ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС РФ нанесли удары по подразделениям ВСУ у Григоровки, Торского и Макеевки
Вооружённые силы России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР и нанесли комплексное поражение противнику у Григоровки, Торского и Макеевки. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). В ходе боёв уничтожено до 30 украинских военнослужащих, БМП и бронетранспортёр", — сказал официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районах Григоровки и Торского (ДНР), а также Макеевки (ЛНР) по подразделениям ВСУ было нанесено комплексное огневое поражение. На данном направлении украинские войска потеряли более 110 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ "Акация".
Днём ранее наши военные на Краснолиманском направлении сорвали пять попыток штурмовиков ВСУ атаковать позиции, а также захватили семь опорных пунктов украинских военных.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ