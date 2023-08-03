ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР и нанесли комплексное поражение противнику у Григоровки, Торского и Макеевки. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.

"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). В ходе боёв уничтожено до 30 украинских военнослужащих, БМП и бронетранспортёр", — сказал официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районах Григоровки и Торского (ДНР), а также Макеевки (ЛНР) по подразделениям ВСУ было нанесено комплексное огневое поражение. На данном направлении украинские войска потеряли более 110 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ "Акация".