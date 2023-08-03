Площадь пожара в цеху с аккумуляторами в Воскресенске выросла вдвое
Цех с кислородными аккумуляторами горит на площади 400 квадратов в Воскресенске
В подмосковном Воскресенске горит цех с кислородными аккумуляторами, охваченная огнём площадь выросла вдвое и достигла 400 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС. SHOT публикует видео с места ЧП.
Пожар в цеху Воскресенска. Видео © SHOT
"Площадь пожара выросла до 400 квадратных метров. <...> Произошло обрушение кровли. По предварительной информации, пострадавших нет", — уточнили в ведомстве.
Ликвидацией возгорания занимается пожарный поезд, а также привлечено 86 человек. На кадрах видно, что клубы дыма видны на значительном расстоянии.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел возле АЗС у села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. Над селом поднимается огромный столб дыма.