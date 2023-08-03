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3 августа, 12:36

Площадь пожара в цеху с аккумуляторами в Воскресенске выросла вдвое

Цех с кислородными аккумуляторами горит на площади 400 квадратов в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске горит цех с кислородными аккумуляторами, охваченная огнём площадь выросла вдвое и достигла 400 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС. SHOT публикует видео с места ЧП.

Пожар в цеху Воскресенска. Видео © SHOT

"Площадь пожара выросла до 400 квадратных метров. <...> Произошло обрушение кровли. По предварительной информации, пострадавших нет", — уточнили в ведомстве.

Ликвидацией возгорания занимается пожарный поезд, а также привлечено 86 человек. На кадрах видно, что клубы дыма видны на значительном расстоянии.

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Ранее сообщалось, что взрыв прогремел возле АЗС у села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. Над селом поднимается огромный столб дыма.

Обложка ©

SHOT

Татьяна Миссуми
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