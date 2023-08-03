Площадь пожара в цеху с аккумуляторами в Воскресенске выросла вдвое

В подмосковном Воскресенске горит цех с кислородными аккумуляторами, охваченная огнём площадь выросла вдвое и достигла 400 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС. SHOT публикует видео с места ЧП.

Пожар в цеху Воскресенска. Видео © SHOT

"Площадь пожара выросла до 400 квадратных метров. <...> Произошло обрушение кровли. По предварительной информации, пострадавших нет", — уточнили в ведомстве.

Ликвидацией возгорания занимается пожарный поезд, а также привлечено 86 человек. На кадрах видно, что клубы дыма видны на значительном расстоянии.