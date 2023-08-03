Бизнес-класс без удобств: Жителям элитного ЖК в Новороссийске учинили водную блокаду

В Новороссийске Краснодарского края жители ЖК бизнес-класса "Гармония моря" сидят без воды и ходят помыться в соседнюю гостиницу, пока водоканал и застройщик перекладывают вину друг на друга. В истории разбирался Лайф.

В Новороссийске ЖК "Гармония моря" остался без воды. Видео © LIFE

Вода подаётся в многоэтажки лишь дважды в день по 30–40 минут. Представители водоканала уверены, что обеспечить нужное давление в трубах невозможно, так как строительная компания возвела жильё на два этажа выше заявленного. Однако застройщик не видит в этом причины, а объясняет ситуацию старыми коммуникациями и плотной застройкой района.

"Мы изначально, когда шли на этажность в четыре этажа, целились на шесть. И все техусловия для этого были. Но дело в том, что дома возвели, а реконструкции сетей не сделаны", — утверждает представитель управляющей компании.

Сейчас жителям предлагают дождаться конца туристического сезона, потому что тогда нагрузка на систему водоснабжения якобы снизится и давление позволит обеспечить дома ЖК водой.