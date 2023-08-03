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3 августа, 12:56

37-летняя петербурженка умерла после простейшей операции

В Мариинскую больницу наведался СК из-за смерти больной после удаления миндалин

37-летняя петербурженка умерла после операции в реанимации Мариинской больницы. Об этом сообщает местный портал "78" со ссылкой на источник.

По данным издания, в июле пациентка обратилась в клинику Пирогова, чтобы сделать операцию на миндалинах. Для опытных врачей это довольно несложная процедура, однако под ножом пироговских медиков у неё остановилось сердце и не билось целых 20 минут.

После этого пациентку госпитализировали в реанимацию Мариинской больницы, где на протяжении нескольких дней специалисты боролись за её жизнь. Однако спасти её не удалось, 23-го числа в 9 утра петербурженка скончалась. Теперь в произошедшем разбираются правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Илья Московец

Николь Вербер
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