37-летняя петербурженка умерла после простейшей операции

37-летняя петербурженка умерла после операции в реанимации Мариинской больницы. Об этом сообщает местный портал "78" со ссылкой на источник.

По данным издания, в июле пациентка обратилась в клинику Пирогова, чтобы сделать операцию на миндалинах. Для опытных врачей это довольно несложная процедура, однако под ножом пироговских медиков у неё остановилось сердце и не билось целых 20 минут.

После этого пациентку госпитализировали в реанимацию Мариинской больницы, где на протяжении нескольких дней специалисты боролись за её жизнь. Однако спасти её не удалось, 23-го числа в 9 утра петербурженка скончалась. Теперь в произошедшем разбираются правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.