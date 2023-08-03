"Басков и Манучаров рыдали": Стали известны подробности смерти директора Юлии Началовой от рака

Пресс-секретарь скоропостижно скончавшейся от заражения крови Юлии Началовой впервые раскрыла, как в 2014 году близкие певицы и селебрити тяжело переживали смерть её любимого концертного директора Андрея Трофимова. Его сгубил рак лимфы.

О своём диагнозе он сообщил команде певицы сам, когда они сидели в гримёрке на "Мосфильме", вспоминает Исаева. А спустя несколько месяцев от его матери пришло короткое сообщение "Всё". На похоронах у гроба директора рыдали звёзды отечественного шоубиза — Николай Басков, Вячеслав Манучаров, Юлия Костюшкина.

"Умирая, Андрей был в бреду и всё время повторял: "Цветы, возьмите у артистки цветы, ей тяжело их держать, на сцену, Юля, пора на сцену". В ключевой момент своей жизни он не вспоминал своё детство, не разговаривал с мамой. Он умирал вместе с ней (Началовой) и на сцене", — рассказала Исаева у себя в соцсетях.