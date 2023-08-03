"Басков и Манучаров рыдали": Стали известны подробности смерти директора Юлии Началовой от рака
Помощница Началовой: В 2014 году Басков и Манучаров рыдали у гроба её директора
Юлия Началова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Пресс-секретарь скоропостижно скончавшейся от заражения крови Юлии Началовой впервые раскрыла, как в 2014 году близкие певицы и селебрити тяжело переживали смерть её любимого концертного директора Андрея Трофимова. Его сгубил рак лимфы.
О своём диагнозе он сообщил команде певицы сам, когда они сидели в гримёрке на "Мосфильме", вспоминает Исаева. А спустя несколько месяцев от его матери пришло короткое сообщение "Всё". На похоронах у гроба директора рыдали звёзды отечественного шоубиза — Николай Басков, Вячеслав Манучаров, Юлия Костюшкина.
"Умирая, Андрей был в бреду и всё время повторял: "Цветы, возьмите у артистки цветы, ей тяжело их держать, на сцену, Юля, пора на сцену". В ключевой момент своей жизни он не вспоминал своё детство, не разговаривал с мамой. Он умирал вместе с ней (Началовой) и на сцене", — рассказала Исаева у себя в соцсетях.
38-летняя певица Юлия Началова умерла от заражения крови спустя пять лет — 16 марта 2019 года. У звезды были диабет второго типа, подагра и красная волчанка. Для миллионов россиян смерть исполнительницы стала настоящим шоком. А её дочка Вера только в этом году призналась, как пережила тот страшный день. Девочка потеряла маму в 12 лет. Сейчас школьницу опекают бабушка и дедушка Таисия и Виктор Началовы.