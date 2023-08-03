Медведев назвал число поступивших на контрактную службу россиян с начала года

С 1 января 2023 года на военную службу по контракту в России было принято более 231 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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"По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", — сказал он в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ.