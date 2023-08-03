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Опубликовано 3 августа 2023, 13:38
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Медведев назвал число поступивших на контрактную службу россиян с начала года

Медведев: Более 231 тысячи человек приняты на службу по контракту с 1 января

С 1 января 2023 года на военную службу по контракту в России было принято более 231 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

© Telegram / Дмитрий Медведев

"По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", — сказал он в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ.

Призывникам в отдельных случаях разрешат заключать годовой контракт с ВС РФ
Призывникам в отдельных случаях разрешат заключать годовой контракт с ВС РФ

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл число участников специальной военной операции из Москвы. По словам градоначальника, добровольцами ушли около десяти тысяч москвичей, заключив контракт с Минобороны РФ, а ещё 20 тысяч прибыли на фронт в рамках частичной мобилизации.

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ТАСС / Александр Река

Николь Вербер
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