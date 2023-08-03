Медведев назвал число поступивших на контрактную службу россиян с начала года
Медведев: Более 231 тысячи человек приняты на службу по контракту с 1 января
С 1 января 2023 года на военную службу по контракту в России было принято более 231 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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"По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", — сказал он в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл число участников специальной военной операции из Москвы. По словам градоначальника, добровольцами ушли около десяти тысяч москвичей, заключив контракт с Минобороны РФ, а ещё 20 тысяч прибыли на фронт в рамках частичной мобилизации.
ТАСС / Александр Река