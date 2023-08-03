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Опубликовано 3 августа 2023, 14:04
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Медведев: В России отбор контрактников удалось адаптировать к условиям СВО

В России процедура и критерии отбора военных для службы по контракту адаптированы к проводимой спецоперации. Об этом сказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования армии.

"Удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям СВО, это даёт свои результаты. И не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищённость военнослужащих и их семей", — отметил он.

По его словам, задача в этом вопросе не менялась, по-прежнему нужно работать над тем, чтобы поднять престиж контрактной службы. Медведев подчеркнул, что за последние месяцы уже сделаны шаги по решению экономических, социальных, организационных и технологических вопросов.

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Также Медведев сообщил, что с 1 января 2023 года на военную службу по контракту в России было принято более 231 тысячи человек.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Татьяна Миссуми
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