Медведев: В России отбор контрактников удалось адаптировать к условиям СВО

В России процедура и критерии отбора военных для службы по контракту адаптированы к проводимой спецоперации. Об этом сказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования армии.

"Удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям СВО, это даёт свои результаты. И не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищённость военнослужащих и их семей", — отметил он.

По его словам, задача в этом вопросе не менялась, по-прежнему нужно работать над тем, чтобы поднять престиж контрактной службы. Медведев подчеркнул, что за последние месяцы уже сделаны шаги по решению экономических, социальных, организационных и технологических вопросов.