Автоэксперты выступили против штрафов за превышение средней скорости

Предложение штрафовать водителей за превышение средней скорости может оказаться трудно реализуемым и идти вразрез с существующими правовыми нормами. Об этом сказал председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Вы не можете зафиксировать это правонарушение, если не установили место и время его совершения. Когда речь идёт о средней скорости, мы не знаем ни точного времени, ни точного места", — объяснил он.

К тому же неясно, как расчитывать средние показатели, если на дорогах встречаются участки с разными скоростными режимами, задался вопросом автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом "360". Он обратил внимание, что подобные положения отсутствуют в КоАП, а, значит, переработать придётся большой объём законов.

По мнению Славнова, камеры на дорогах нужны на опасных участках для обеспечения безопасности движения, а не чтобы заниматься расчётами средней скорости. Поэтому он полагает, что инициатива дальше разговоров не сдвинется.