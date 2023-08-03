Восьмикратный чемпион по тяжёлой атлетике дал советы для новичков в спортзале

Когда человек решил для себя, что хочет заняться спортом, ему часто сложно понять, с чего вообще начать активный образ жизни. На эту тему своими советами поделился восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев.

Первое, что нужно понять — мгновенных результатов не будет, предупредил чемпион. Кубики на прессе не накачать никак, кроме как регулярными тренировками.

"В любом виде спорта главное – это физическая подготовка, которой вы уделяете немало времени. А значит, начинать придётся с азов, техники правильного выполнения упражнений и обязательных разминок и заминок. Настроиться на продолжительные отношения со спортом помогут любые мотиваторы – от красивой спортивной одежды до регулярных замеров", — объяснил тяжелоатлет в беседе с gazetametro.ru.

Также не нужно пытаться компенсировать впустую потраченные годы на первой же тренировке, это кратчайший путь к травмам и потере мотивации, предостерёг Кокляев. Спортивный процесс требует постепенного погружения в себя и поэтапного увеличения нагрузки. Лёгкие упражнения лучше всего подходят для вовлечения себя в режим регулярных тренировок. Отличным выбором для начинающих станут скручивания пресса, отжимания, подтягивания и растяжка, только её нужно сделать с осторожностью.

Чемпион рекомендует не скупиться на услуги тренера. Он будет крайне полезен на первое время и поможет устранить возникающие по неопытности ошибки техники. Существуют тонкости, неведомые спортсменам-новичкам, незнание которых может привести к печальным для здоровья последствиям и лишить заслуженных упорным трудом результатов.

В заключение Кокляев поведал, что кардиотренировки помогают улучшить общий тонус организма и выносливость и в принципе повысить качество жизни. Подойдут беговая дорожка, лестница-степпер или эллипс. А мужчинам стоит присмотреться к силовым тренировкам, они поднимают уверенность, повышают самооценку придают мотивацию жить, а вместе с ростом нагрузки растёт и выработка дофамина, помогая организму лучше распределять энергию.