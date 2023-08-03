"Будто бомбили": Град с яйцо продырявил машины и пробил крышу сельской администрации на Кубани
Град пробил крышу в сельской администрации в Краснодарском крае
Град пробил потолок в поселении на Кубани. Фото © t.me / SHOT
Град размером с куриное яйцо серьёзно повредил здание администрации Черниговского сельского поселения в Краснодарском крае и попортил имущество местных жителей. Фотографии публикует SHOT.
Град размером с мячик на Кубани. Фото © t.me / SHOT
Градины пробили крышу в административном учреждении, на снимках зияют дыры в потолке, а раскрошившиеся обломки кровли упали на стоящие в кабинете столы. У некоторых сельчан под ударами с неба оказались автомобили, стёкла которых изрешетил град. В результате непогоды никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что грозовой ливень обрушился на Севастополь вечером 27 июля. Улицы затопило, под натиском ветра падала облицовка зданий. Местные власти заявили, что за полтора часа в городе выпало около половины месячной нормы осадков.