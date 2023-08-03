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3 августа, 15:41

"Будто бомбили": Град с яйцо продырявил машины и пробил крышу сельской администрации на Кубани

Град пробил крышу в сельской администрации в Краснодарском крае

<p>Град пробил потолок в поселении на Кубани. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55096" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Град пробил потолок в поселении на Кубани. Фото © t.me / SHOT

Град размером с куриное яйцо серьёзно повредил здание администрации Черниговского сельского поселения в Краснодарском крае и попортил имущество местных жителей. Фотографии публикует SHOT.

Град побил машины в поселении на Кубани. Фото © t.me / SHOT

Град побил машины в поселении на Кубани. Фото © t.me / SHOT

Град побил машины в поселении на Кубани. Фото © t.me / SHOT

Град побил машины в поселении на Кубани. Фото © t.me / SHOT

Град размером с мячик на Кубани. Фото © t.me / SHOT

Град размером с мячик на Кубани. Фото © t.me / SHOT

Градины пробили крышу в административном учреждении, на снимках зияют дыры в потолке, а раскрошившиеся обломки кровли упали на стоящие в кабинете столы. У некоторых сельчан под ударами с неба оказались автомобили, стёкла которых изрешетил град. В результате непогоды никто не пострадал.

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Татьяна Миссуми
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