"Будто бомбили": Град с яйцо продырявил машины и пробил крышу сельской администрации на Кубани

Градины пробили крышу в административном учреждении, на снимках зияют дыры в потолке, а раскрошившиеся обломки кровли упали на стоящие в кабинете столы. У некоторых сельчан под ударами с неба оказались автомобили, стёкла которых изрешетил град. В результате непогоды никто не пострадал.