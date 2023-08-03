На набережной в Петербурге строят парк с площадкой для шашлыков и спуском к воде

Петербуржцы и гости Северной столицы совсем скоро смогут увидеть на набережной реки Лапки новое общественное пространство с зоной для пикника, тюбинговой горкой и детской площадкой в морской тематике. Территорию благоустраивают в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Проект новой зоны отдыха на набережной реки Лапки. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Уже сегодня в этой части Красногвардейского района можно видеть очертания будущей зоны отдыха. Причём в разработке проекта принимали активное участие сами жители: они хотели универсальное место, где можно не только погулять, отдохнуть с детьми и покататься на велосипеде, но и порыбачить, поэтому для посетителей парка обустроили удобные спуски к воде. Отдельная площадка появится и для любителей шашлыка.

"Хотелось бы, чтобы наш парк был и освещён и всем было приятно проводить время. И мы надеемся, что все, кто будет сюда приходить, будут убирать за собой, а не только пользоваться благами", — напомнил глава администрации района Евгений Разумишкин.

В детской зоне отдыха будет установлен декоративный маяк и корабль, по которому можно полазить, а игровая площадка будет полностью сделана из морского песка. По словам директора компании-подрядчика Елены Елшиной, это будет не обычная песочница, а тематическая, с экскаваторами и весами. Сама набережная изготовлена из лиственницы — это дерево под воздействием влаги становится лишь твёрже. А вот Катальную горку оборудуют отдельными спусками для взрослых и детей.

Открыть обновлённую набережную планируют в октябре, и её обустройство — только первый этап усовершенствования Ржевского лесопарка.